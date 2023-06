Uitslag VT1 Oostenrijk: Verstappen verslaat snelle Ferrari's

De eerste en enige vrije training van het Oostenrijkse Grand Prix-weekend zit er alweer op. Op de Red Bull Ring in Spielberg werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Carlos Sainz. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Met slechts één training op de planning, was het voor de teams en de coureurs zeer belangrijk om genoeg meters te maken. Veel coureurs kwamen dan ook direct de baan op. Lewis Hamilton en Max Verstappen kwamen direct de baan op en werden gevolgd door vrijwel het hele veld. Alleen het team van Williams hield de coureurs nog eventjes in de pitlane staan. De Britse renstal koos voor een alternatieve strategie en stuurde ook Logan Sargeant de baan op met de geüpdatete bolide.

Verstappen noteerde in de slotseconden van de training de snelste tijd, hij deed dit opvallend genoeg op de mediumbanden. Het team van Ferrari kwam in actie met de geüpdatete auto's en dat leek direct zijn vruchten af te werpen. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren direct vrij snel en konden Verstappen bijhouden. In tegenstelling tot de Nederlander noteerden ze hun snelste rondetijden op de softs.

Verstappen

Toch was het niet zo dat alles foutloos ging bij Verstappen. Vroeg in de training klaagde hij over het feit dat er iets los bungelde bij de right rear end plate. Hij kon zijn weg vervolgen, maar merkte wel op dat zijn voorbanden niet naar wens functioneerden en dat hij een beetje last had van onderstuur. Verder leek alles foutloos voor hem te verlopen. Zijn teamgenoot Sergio Perez noteerde de vijfde tijd.

Albon

Of het droog blijft in de kwalificatie, is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk was, was dat de coureurs er vol voor gingen in de enige training. Onder meer Alexander Albon ging als de brandweer. De Thaise Williams-coureur had zelfs geruime tijd een paarse sector tijd op zijn naam staan. Ook Lewis Hamilton oogde snel, maar hij sloot de training af op een vierde plaats met een ruime halve seconde achterstand op Verstappen.