Marko ontkent Ricciardo-geruchten: "Er wordt veel uit de context gehaald"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. Red Bull heeft tot nu toe alle Grands Prix gewonnen, maar toch niet iedereen tevreden over de prestaties van Sergio Perez. Helmut Marko benadrukt dat recente verhalen over Daniel Ricciardo niets te maken hebben met de toekomst van Perez.

Ricciardo fungeert dit seizoen als de derde coureur van het team van Red Bull Racing. De Australiër zou vooral in actie gaan komen tijdens demoruns, maar mag volgende maand toch plaatsnemen achter het stuur van de huidige bolide van Red Bull. In Silverstone zal Ricciardo namelijk de bandentest voor zijn rekening gaan nemen. Volgens teamadviseur Helmut Marko zal men dan zien hoe snel Ricciardo nog is.

De woorden van Marko zorgden voor veel opschudding. Een aantal mensen dachten namelijk dat de Oostenrijker bedoelde dat ze Ricciardo zagen als mogelijke vervanger van Perez. In gesprek met Kleine Zeitung verwijst Marko dat naar het rijk der fabelen: "Er wordt veel uit de context gehaald. Daniel Ricciardo gaat misschien een paar tests rijden, maar dat heeft niets te maken met de sportieve kant van ons team. Perez reed een paar heel erg goede races, maar ook een paar slechte. Hij moet wel beter presteren, het is niet nodig om te dromen van wereldtitels."