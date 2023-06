Marko wil pas na bandentest kijken naar mogelijkheden Ricciardo

Daniel Ricciardo fungeert dit seizoen als de derde coureur van het team van Red Bull Racing. De Australiër droomt van een Formule 1-comeback bij Red Bull, maar het is nog maar de vraag hoe realistisch dit doel is. Helmut Marko geeft aan dat Red Bull volgende maand meer duidelijkheid verwacht.

Ricciardo maakt volgende maand zijn comeback achter het stuur van een huidige Formule 1-wagen. In de dagen na het Britse Grand Prix-weekend zal hij op het circuit van Silverstone namelijk in actie gaan komen tijdens de bandentest voor bandenleverancier Pirelli. Red Bull hoopt tijdens deze test meer te kunnen leren over de huidige vorm en snelheid van Ricciardo.

Silverstone

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil dan ook nog niets zeggen over een mogelijk toekomstig racezitje voor Ricciardo. De Oostenrijkse teamadviseur wijst naar de test op Silvestone en spreekt zich uit in gesprek met zijn landgenoten van ORF: "Ricciardo zal straks drie dagen in de auto gaan zitten tijdens de bandentest op Silverstone. Pas daarna kan je echt goed zien waar Ricciardo op het moment staat."

Opvolging

Ricciardo staat zelf in ieder geval open voor een comeback en hij wordt ook regelmatig genoemd als mogelijke vervanger van de worstelende Sergio Perez. Marko wil niets zeggen over dit onderwerp. De Oostenrijker spreekt zich alleen op een nogal cryptische wijze uit: "Het was eerst zijn doel was om twee of drie jaar te rijden, dat zou al langer zijn dan zijn originele plan, en je moet ook alle opties open houden voor een mogelijke opvolger."