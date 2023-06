Alpine schrok van sprong Aston Martin: "Een reality check"

Het team van Alpine wilde dit seizoen een stap naar voren zetten. De Franse renstal wilde de topteams gaan uitdagen, maar dit plannetje is mislukt. Ze rijden nog steeds in het middenveld en zagen dat Aston Martin de sprong naar voren wél kon maken. Volgens Laurent Rossi was dit een reality check voor Alpine.

Alpine begon hoopvol aan het huidige seizoen, maar toch staan ze momenteel op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze staan bijna 30 punten voor op nummer zes McLaren, maar liggen ook bijna 100 punten achter op nummer vier Ferrari. Alpine kan de degens met Ferrari, Aston Martin en Mercedes nog niet kruisen. In Monaco eindigde Esteban Ocon wel op het podium, maar verdere topresultaten bleven uit.

Reality check

Alpine wil nu stappen zetten en maakte gisteren bekend dat ze meerdere aandelen hebben verkocht aan ambitieuze Amerikaanse investeerders. Alpine-kopstuk Laurent Rossi geeft in gesprek met de BBC toe dat de sprong van Aston Martin uit het niets kwam voor zijn team: "Het was een reality check voor Mercedes, Ferrari en onszelf. We hadden het idee dat we vrije makkelijk de stap konden gaan zetten en ineens was daar een team dat ons inhaalde."

Oncomfortabel

Rossi denkt dat Aston Martin de processen heeft aangepast waardoor ze de huidige stap hebben gezet. Hij laat in het midden of Alpine dat ook gaat doen: "In deze industrie doet iedereen ongeveer hetzelfde en daardoor is het de norm geworden dat het zo lang duurt om de stap te zetten. Zo werkt dit met alles, ook bij de straatauto's. We willen dingen veranderen. Daarvoor moet je jezelf in een oncomfortabele positie plaatsen. Als je dat doet, dan werkt het. Ik denk dat Aston Martin dat op een radicale manier heeft gedaan."