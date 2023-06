Mercedes verrast ernstig ziek jongetje met Formule 1-wagen

Het team van Mercedes heeft deze week een goede daad verricht. De Duitse renstal stuurde namelijk een Formule 1-wagen richting Wales om daar een ernstig ziek jongetje te verrassen. De wagen was onderdeel van een grotere parade die voor het kind werd georganiseerd.

Mercedes stuurde de auto en een helm van George Russell naar Swansea in Wales. Hier werd een speciaal evenement met meerdere supercars georganiseerd voor de ernstig zieke Morgan Ridler. Het driejarige jongetje heeft een zeldzame vorm van kanker en zijn ouders doen er alles aan om hem een mooie tijd te bezorgen. Mercedes werkte hier aan mee door een auto naar Wales te sturen.

Huge shoutout to @MercedesAMGF1



Morgan was diagnosed with cancer at two years old, his parents were due to take him to Silverstone but the doctors have said time is limited.



So Mercedes went to him today, outside his house.



馃摳 @jamieo3 pic.twitter.com/xMfLkePsFf