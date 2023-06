Uitslag kwalificatie Canada: Verstappen de slimste in waterballet, Perez en Leclerc vallen door de mand

De kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve is ook alweer voorbij. Op de baan in de Canadese stad Montreal werd de pole position gepakt door Max Verstappen. Hij deelt morgen de eerste startrij met de verrassende Nico Hülkenberg. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Fernando Alonso.

Q1

Met regen in de lucht en een natte baan was het direct zeer druk op het Circuit Gilles Villeneuve. Williams-coureurs Alexander Albon en Logan Sargeant kwamen als eerste naar buiten, waarna de rest volgde. Iedereen kon direct weer naar binnen, want Guanyu Zhou was stilgevallen met problemen. Opvallend genoeg kon de Chinees gewoon weer verder rijden en was de code rood snel opgelost. Daarna bleef de regen uit, maar regende het wel snelle tijden. Iedereen was de gehele sessie op de baan en dan had zo zijn gevolgen. Tsunoda hinderde een Ferrari, Lewis Hamilton reed bijna Lance Stroll van de baan en Pierre Gasly koos de uitloopzone nadat Carlos Sainz hem bijna aanreed. Gasly kon zichzelf hierdoor niet verbeteren en was woedend. Hij viel af net als Yuki Tsunoda, Nyck de Vries, Logan Sargeant en Zhou.

Q2

Ook in het tweede gedeelte van de kwalificatie verwachtte men regen. Verstappen nam geen risico's en kwam als eerste naar buiten. Vrijwel iedereen volgde en Alexander Albon gokte zelfs voor softs. Het was een briljante gok, want de baan was net droog genoeg. Al snel volgden meerdere slick-gokkers. Lance Stroll deed dat niet en dat kostte hem dan ook Q3. Charles Leclerc worstelde en worstelde en viel, tot zijn eigen frustratie, ook af. Bij Red Bull zal men ook niet zo blij zijn. Sergio Perez bleef te lang doorrijden op de inters en kon zich niet mengen in de strijd om Q3. Zijn laatste runs waren allesbehalve goed genoeg en hij viel voor de derde keer op rij vroegtijdig af. Ook Kevin Magnussen en Valtteri Bottas vielen af.

Q3

Terwijl het begon te regenen, besloot Max Verstappen dat hij als eerste naar buiten wilde gaan. Hij parkeerde zijn wagen aan het begin van de pitlane en kwam als eerste op de baan. Hij reed direct de snelste tijd en zag dat zijn concurrentie het moeilijker had met de regen. Coureurs begonnen sneller te gaan, totdat Oscar Piastri zijn McLaren in de muur parkeerde. De rode vlag kwam uit en de regen kreeg hierdoor een vrije doorgang. Vlak voor de rode vlag had Nico Hülkenberg een magisch rondje genoteerd wat hem de tweede tijd opleverde. De regen was zo heftig dat niemand zich meer kon verbeteren.