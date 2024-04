Officieel: Formule 1 ook komende jaren te zien bij Viaplay

De kogel is door de kerk. De Formule 1 is ook vanaf volgend jaar in Nederland te zien bij Viaplay. Het hing al eventjes in de lucht, maar vandaag is het officieel geworden. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst heeft een nieuwe deal gesloten met de FOM. De Formule 1 is hierdoor tot en met 2029 te zien bij Viaplay.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. In de eerste maanden ontving de van oorsprong Scandinavische streamingdienst veel kritiek. Niet iedereen was tevreden met het commentaar en ook de kwaliteit van de streams zorgde voor veel klachten. Eind vorig jaar kampte het bedrijf ook met grote financiële problemen, maar na een aantal investeringen werd het bedrijf van de ondergang gered. Nu blijven ze de Formule 1 dus uitzenden.

Na maanden vol geruchten is nu bekend geworden dat Viaplay de uitzendrechten in Nederland behoudt. De komende jaren is de koningsklasse dus gewoon te zien bij Viaplay. GPToday.net wist eerder deze maand al te melden dat Viaplay een nieuw contract ging tekenen met de FOM. Nu is het dus zover, en de deal geldt ook voor Denenmarken, Finland, Noorwegen, Zweden en IJsland. Daarnaast blijft het zo dat Viaplay-gebruikers in Nederland hun account kunnen koppelen aan F1 TV.