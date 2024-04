Mercedes-reserve Vesti gaat FE-test rijden

Frederik Vesti fungeert dit jaar als de reservecoureur van het team van Mercedes. De jonge Deen reed vorig jaar nog in de Formule 1, maar dit jaar heeft hij andere functies. Vesti zal namelijk ook in actie gaan komen tijdens een speciale test van de Formule E.

Vesti zal namelijk in actie gaan komen tijdens de rookietest op het circuit van Tempelhof in Berlijn. De Deen zal gaan rijden voor het team van Mahindra, het team waar Nyck de Vries voor rijdt. Op 13 mei zal Vesti zijn eerste meters gaan maken in de Formule E. Mahindra zal tijdens de test ook Kush Maini gaan inzetten, de Indiër rijdt ook in de Formule 2 en hij is onderdeel van de opleidingsploeg van Alpine.