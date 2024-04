Herbert verwacht reusachtig Aston Martin-aanbod voor Newey

Adrian Newey beheerst deze dagen het nieuws. Volgens meerdere media wil Newey het team van Red Bull Racing gaan verlaten. Hij wordt al in verband gebracht met meerdere teams, en Johnny Herbert gaat ervan uit dat Aston Martin hem een megabod gaat doen.

Newey is één van de belangrijkste mensen binnen het team van Red Bull Racing. De Britse topontwerper is verantwoordelijk voor alle titelwinnende wagens van het team, en hij wordt ook gezien als de beste man in zijn vakgebied. Het is dan ook niet vreemd dat veel teams azen op zijn handtekening. In de afgelopen maanden werd hij veelvuldig in verband gebracht met Ferrari, maar ook met Aston Martin.

Oud-coureur Johnny Herbert weet vrijwel zeker dat Aston Martin-topman Lawrence Stroll een aanbieding gaat doen aan Newey. Herbert legt zijn verwachtingen uit aan Fastest Payout Online Casino: "Lawrence heeft al contact opgenomen met Newey met een belachelijk hoog bod om hem binnen te halen. Zo ken ik Lawrence ook. Hij begrijpt dat hij het team naar een hoger niveau tilt als hij Newey binnenhaalt, en dat het succes dan snel zal volgen. Enkele maanden vertelde Newey dat hij spijt had dat hij nog nooit met Fernando Alonso had samengewerkt. Hij houdt van een uitdaging, en het zou voor hem aantrekkelijk zijn om ergens opnieuw te beginnen. Hij heeft natuurlijk ook Ferrari dat hem binnen probeert te halen."