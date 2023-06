Uitslag VT3 Canada: Regenkoning Verstappen is iedereen te snel af in laatste training

De laatste vrije training in Canada zit er op. Op het asfalt van het Circuit Gilles Villeneuve werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. De tweede tijd was deze keer een prooi voor niemand minder dan Charles Leclerc . De top drie werd compleet gemaakt door Fernando Alonso.

In regenachtige omstandigheden werd de groen vlag gezwaaid en wisten de coureurs wat hen te doen stond. Iedereen wist dat de kwalificatie een natte sessie kon worden, dus het was belangrijk om in deze laatste training veel data te verzamelen en de auto heel te houden. Na één minuut kwamen Haas-coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen als eerste de baan op. Veel coureurs volgden en maakten kennis met de nieuwe full wets.

Gokken

Fernando Alonso had het na een paar rondjes op de full wets wel gezien, de Spanjaard waagde als eerst de gok met de inters. De Spanjaard ging direct snel, maar glibberde een paar keer van de baan. De concurrentie had inmiddels wel door dat de inters de juiste band waren en kozen ook voor deze compound. De tijden werden steeds sneller en de coureurs kwamen elkaar tegen. Alexander Albon klaagde over een hinderlijke Ferrari en Alonso concludeerde dat Yuki Tsunoda blind was.

Sainz

Terwijl de meeste coureurs kozen voor de inters, ging het een paar keer bijna mis. Tsunoda spinde twee keer en meerdere coureurs misten de bochten. Carlos Sainz zorgde voor teleurgestelde gezichten bij de Ferrari-monteurs. De Spanjaard raakte een witte lijn bij het inkomen van bocht 1 en was kansloos. Hij raakte de muur twee keer en zijn auto raakte zwaar beschadigd. De rode vlag werd gezwaaid en zijn collega's moesten de pits opzoeken.

Verstappen

Max Verstappen ging daarna als de brandweer. De regerend wereldkampioen was op een gegeven moment zelfs een dikke seconde sneller dan de concurrentie. Charles Leclerc hield daarna de Ferrari-eer hoog, maar de tijd van Verstappen was ook ver hem veel te snel. In de slotfase begon het harder en harder te regenen en kwamen vrijwel alle coureurs weer naar binnen. Eén ding is zeker, de kwalificatie zal worden verreden op een kletsnatte baan.

