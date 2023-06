Perez baalt van mislopen eerste vrije training

Sergio Perez sloot de tweede vrije training in Canada af op de achtste plaats. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur eindigde net als zijn teamgenoot Max Verstappen op een nogal onverwachte positie. Perez maakt zich ook niet zoveel zorgen en baalde vooral van het wegvallen van de eerste vrije training.

De eerste vrije training in Canada werd vroegtijdig afgebroken vanwege problemen met de camerasystemen van de lokale organisatie. De stewards grepen in en verlengde de tweede vrije training met een half uur. Desalniettemin konden de coureurs hier niet zoveel rijden als gehoopt door rode vlaggen, harde windvlagen en late regenval in vooral de hairpin.

Perez baalde na afloop van de vrije training vooral van het mislopen van de eerste vrije training. De Mexicaanse Red Bull-coureur liet in een persbericht van zijn team weten hoe hij zich voelde: "Het was balen dat we de eerste vrije training verloren. We hadden dat echt nodig omdat de omstandigheden aan het einde van de tweede training niet optimaal waren. Ik denk dat we een goede pace hebben en dat we een beetje met de auto moeten spelen om hem in het juiste window te krijgen. Vandaag was het namelijk nogal haastig."