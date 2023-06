Uitslag VT2 Canada: Mercedes pakt 1-2tje in chaotische sessie, Verstappen zesde

De eerste dag van het Canadese Grand Prix-weekend zit er alweer op. Op het circuit in Montreal werd de snelste tijd zojuist neergezet door Lewis Hamilton. Achter hem ging de tweede tijd naar George Russell. De top drie werd in deze tweede vrije training compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Een half uurtje eerder dan gepland ging de tweede vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve van start. De camerasystemen werkten dit keer wel en iedereen wilde direct de baan op. Volgens de weerradars hingen er namelijk onweersbuien in de lucht. Valtteri Bottas kwam als eerste de baan op en ook de Aston Martins en de Mercedessen kwamen direct naar buiten.

Rookwolk

Op de stoffige baan begon Max Verstappen snel aan de sessie, maar hij sloot de dag slechts op de zesde plaats af. De eerste plaats van Lewis Hamilton was enigszins verrassend, maar het leek in deze sessie vooral om het verzamelen van data te gaan. Iemand die maar weinig data kon binnen harken, was Nico Hülkenberg. De Ferrari-krachtbron achterin zijn Haas plofte en zorgde voor een rode vlag en een flinke rookwolk.

Water

Na de rode vlag gingen er weer veel coureurs goed voor zitten en regende het snelle rondetijden. Al snel was het echter tijd voor rode vlag nummer twee. Esteban Ocon had zijn Alpine naast de baan geparkeerd in bocht 9. Volgens Alpine ging het om een voorzorgsmaatregel omdat de waterdruk weg viel. De overige coureurs gingen snel verder, want de regen hing nog steeds in de lucht. De wind kwam op, maar dat zorgde alleen maar voor een grote hoeveelheid pollen en bladeren op de baan.

Uit het niets begon het te regenen in de laatste minuten van de sessie. Een aantal coureurs reden op dat moment al vrolijk rond op de inters. Bepaalde delen van het circuit waren inmiddels veranderd in een soort waterglijbanen. Bottas merkte dat bij het aanremmen voor de chicane. Hij gleed door maar hield zijn Alfa Romeo heel.

