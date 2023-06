Wolff blijft voorzichtig: "Concurrentie zal in de komende races sneller zijn"

Het team van Mercedes eindigde twee weken geleden als tweede en derde in de Spaanse Grand Prix. Het gaf de Duitse renstal goede hoop voor de komende races, maar men wil wel realistisch blijven. Teambaas Toto Wolff tempert dan ook de verwachtingen voor de aanstaande Grand Prix van Canada.

Mercedes introduceerde in Monaco een groot updatepakket om het gat met Red Bull Racing te kunnen verkleinen. In Spanje waren de resultaten merkbaar en eindigde Lewis Hamilton en George Russell als tweede en derde achter racewinnaar Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had echter wel nog steeds een vrije grote voorsprong op de Mercedessen.

Beloning

Mercedes-teambaas Toto Wolff was blij met de resultaten in Barcelona. De Oostenrijkse teambaas wil echter niet te hard van stapel lopen en sprak zich uit in persbericht van Mercedes: "Het resultaat in Spanje was een verdiende beloning voor iedereens harde werk in Brackley en Brixworth. We zijn blij met hoe het updatepakket functioneerde en het zorgt voor een nieuwe basis voor ons. We moeten wel de verwachtingen een beetje temperen. Het circuit in Spanje paste bij ons auto en we moeten ervanuit gaan dat onze concurrenten in de aankomende races sneller zullen zijn."

Uitdaging aangaan

Wolff gaat ervanuit dat het verschil met Red Bull in de komende weken niet zal veranderen. De Oostenrijker denkt namelijk dat de concurrentie gewoon zal blijven domineren: "Het gat met Red Bull is groot en het zal lang gaan duren om dat te verkleinen. Maar, we willen de uitdaging wel gewoon aangaan. We gaan nu naar Montreal. Die baan heeft lange rechte stukken en langzame bochten, het is niet een circuit dat bij onze auto zal passen. We weten niet wat onze pace zal zijn, maar we gaan het maximale er uithalen. De karakteristieken van die baan geven ons de kans om onze auto beter te leren kennen."