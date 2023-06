Marko wil Perez niet laten gaan: "Hij is erg belangrijk"

Het team van Red Bull Racing heerst met Max Verstappen in de Formule 1. De Nederlandse coureur is zijn teamgenoot Sergio Perez veelvuldig te snel af. Er wordt dan ook geopperd om Perez te vervangen door een snellere coureur. Helmut Marko vindt dat onzin en geeft aan dat Perez niet zal vertrekken.

Perez sprak eerder dit jaar de ambitie uit om wereldkampioen te worden. De Mexicaan begon redelijk sterk aan het seizoen met zeges in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Daarna ging het echter wat minder en maakte hij in de kwalificatie in Monaco en Spanje grote fouten. Hierdoor pakte hij minder punten dan gehoopt en groeide zijn achterstand op Verstappen in het wereldkampioenschap.

Red Bull-adviseur Helmut Marko moet er niet aan denken om Perez de deur te wijzen. Volgens de Oostenrijker is het niet nodig om Perez te vervangen door een snellere coureur. In gesprek met F1 Insider legt Marko zijn mening uit: "Dat is allemaal nonsens. Zijn zitje is nooit in gevaar geweest en dat gaat ook niet gebeuren. Hij is heel erg belangrijk in het proces om ons doel te bereiken. We willen eerste en tweede worden in het kampioenschap en we willen ze snel mogelijk constructeurskampioen worden."