Russell duidelijk: "Zonder sidepods zou Red Bull nog steeds het snelst zijn"

Afgelopen weekend introduceerde Mercedes een nieuwe variant van haar W14-bolide. In tegenstelling tot voorgaande races, was de auto wel van sidepods voorzien. Met de nieuwe variant wist Mercedes tweede en derde te worden, en nadien werd er gespeculeerd dat de toevoeging van de sidepods voor veel performancewinst hebben gezorgd. George Russell, de Britse jongeling die namens Mercedes de derde plaats bemachtigde, schiet de verhalen echter uit de lucht.

Vooraf aan de Grand Prix van Spanje maakte het Formule 1-team van Mercedes bekend dat het een groot upgradepakket zou gaan introduceren. De veranderingen aan de W14 waren duidelijk te zien: na maandenlang geëxperimenteerd te hebben met een aeroconcept zonder sidepods, verscheen de zwartgekleurde openwielbolide bij het Grand Prix-weekend op Circuit de Barcelona-Catalunya ditmaal wél met de aerodynamische concepten aan de zijkant.

Mercedes wist tweede en derde te worden, maar de eenzame leider was ook de afgelopen race het team van Red Bull. Max Verstappen behaalde opnieuw een overwinning, en eindigde met ruim 24 seconden voorsprong op P2-man Lewis Hamilton. Na afloop van de race vertelt Mercedes-coureur George Russell dat de performancewinst van zijn team echt niet alleen aan de toevoeging van de sidepods te danken zijn.

"Dat maakt echt het verschil niet", begint Russell tegenover Sky Sports. "Tuurlijk zijn ze een factor, maar de magie zit 'm niet in de sidepods. “We hebben dit design op de auto aangebracht om de theorieën rondom de sidepods uit te kunnen sluiten. De magie zit in onder de auto, in de vloer. Dat is bij elk team het geval."

Ondanks dat Mercedes concurrenten Aston Martin en Ferrari wist te verslaan, was Red Bull opnieuw uiterst dominant. Russell denkt dan ook dat de Oostenrijkse renstal er mee weg zou kunnen komen om een soortgelijke instelling als Mercedes zou kunnen gebruiken:

"Ik weet zeker dat Red Bull niet eens sidepods hoeft te gebruiken, dan zouden ze nog steeds de snelste zijn. Het verhaal is natuurlijk nog wat complexer dan dat, maar desondanks ben ik blij met het werk dat het team heeft geleverd", sluit Russell af.