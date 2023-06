Strijdlustige Alonso kijkt uit naar Grand Prix Canada: "Daar verpletteren we ze"

Bij zijn thuisrace afgelopen weekend werd verwacht dat Fernando Alonso naar alle waarschijnlijkheid wel weer een podium kon pakken. De Spanjaard vloog in Q1 echter van de baan af, en was tijdens de Grand Prix niet snel genoeg om in de buurt van een podiumpositie te komen. Ondanks het eerste tegenvallende Grand Prix-weekend van 2023, laat Alonso weten niet er niet onder de indruk van te zijn.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya gebruikte dit jaar een andere lay-out. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, waar het de langzame chicane gebruikte, scheurden de Formule 1-coureurs afgelopen weekend over twee hogesnelheidsbochten het start-finishgedeelte weer op. Maar, in de laatste bocht ging het voor Fernando Alonso tijdens Q1 bijna mis. De Spanjaard kon met zijn Aston Martin bijna vol gas door de uitdagende bocht heen, maar eindigde vervolgens in de grindbak. Tijdens de race leek de tweevoudig wereldkampioen alsnog een gooi naar een goed resultaat te doen, maar zijn AMR23-bolide was uiteindelijk niet tegen de snelle Mercedessen opgewassen.

Na afloop van de race is Alonso al volop bezig met de volgende race, waar hij denkt de concurrenten te kunnen verslaan: "We begonnen ver achteraan. Ik kon m'n resultaat in de kwalificatie enigszins herstellen, maar alleen maar tot een bepaald punt. Zowel George Russell als Checo Pérez waren sneller dan wij, dus we hebben genoeg om te analyseren", meent Alonso.

"Als je kijkt naar het constructeurskampioenschap, dan zie je dat Mercedes wat belangrijke punten heeft gepakt. Maar, wij hebben dat voordeel dan weer ten opzichte van Ferrari behaald. Bij Canada en Engeland gaan we meer updates meenemen. Zelfs als we een normale kwalificatie (in Spanje) hadden, dan startten we naast Lewis Hamilton en hadden we misschien betere kansen gehad. Dit is toch maar één race – en in Canada, daar gaan we ze verpletteren", sluit een strijdvaardige Alonso af.