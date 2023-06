Sainz gelooft dat nieuwe ontwikkelingsrichting Ferrari de juiste is

Afgelopen weekend brachten twee van de vier Formule 1-topteams een uitgebreid upgradepakket mee. Zowel Ferrari als Mercedes wisten meerdere nieuwe onderdelen aan hun openwielbolides toe te voegen. Terwijl het laatstgenoemde team na de nieuwe toevoegingen een P2 en P3-finishplaats bemachtigde, had Ferrari een lastige race te verduren. Coureur Carlos Sainz houdt zijn vertrouwen echter vast aan de nieuwe ontwikkelingsrichting van de Scuderia, en denkt dat het nog te vroeg is om vast te kunnen stellen of het nieuwe aeroconcept goed werkt.

Ferrari-coureur Carlos Sainz begon de afgelopen race op een goede P2-startpositie. Bij de start kon de Spanjaard heel even bij polesitter Max Verstappen om de hoek kijken, maar uiteindelijk moest hij toch met zijn oorspronkelijke startpositie genoegen nemen.

In de absentie van coureurs Sergio Pérez, Fernando Alonso en Charles Leclerc leek Sainz met gemak naar een podiumplaats te kunnen rijden. Echter kon de coureur uit Madrid geen antwoord geven op de aanstormende Mercedes-coureurs, die uiteindelijk beide podiumplaatsen achter winnaar Max Verstappen wisten te bezetten.

Na afloop van de race reflecteert Sainz op zijn thuisrace, en denkt na vragen van de pers hardop na of de eerste positieve signalen van de nieuwe upgrades al bij deze Grand Prix te zien waren. "Dat is moeilijk om te zeggen. Ik weet wel dat de fabriek ontzettend goed werk heeft geleverd om de onderdelen te leveren. Dit was waarschijnlijk het lastigste circuit van het seizoen voor ons, dus waarschijnlijk hebben we nog niet het beste van de updates gezien."

"Er is nog veel werk te doen, en dit pakket moeten we nog goed analyseren. Maar ik vertrouw erop dat de richting die we nu opgaan de juiste is. Nu is het zaak om onze zwakheden betreft het porpoisen en topsnelheid moeten aanpakken. Hopelijk kunnen we met deze nieuwe ontwikkelingsrichting weer de performance ontgrendelen", sluit Sainz af.