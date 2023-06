Hamilton: W14 'beste auto sinds 2021' - maar Max blijft dit jaar ongehinderd winnen

Het team van Mercedes heeft een sterk weekend achter de rug. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell wisten een knappe tweede en derde eindplaats te bemachtigen, en bewegen daarmee hun team naar de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton straalt na een goed resultaat, en denkt dat de W14-auto een goede balans gevonden heeft.

Grand Prix nummer zeven werd door Max Verstappen gewonnen, maar welgeteld 24 seconden achter hem werd ook feestgevierd. Het Formule 1-team van Mercedes kon een dubbele podiumscore bemachtigen, en liet hiermee aan de wereld zien dat het nieuwe upgradepakket van de W14-auto haar vruchten begint af te werpen.

Na afloop van de race prijst P2-man Hamilton het geleverde werk van zijn team, en wil de vechtlust nog eens opstoken door de pijlen alvast op Red Bull te richten. "De auto was geweldig vandaag", begint Hamilton na de race. "Vrijdag was een lastige dag voor ons, aangezien we de balans niet konden vinden. Maar overnacht hebben we hard gewerkt om dat op te lossen."

"We hebben een geweldig team momenteel. Met behulp van Mick (Schumacher), die vrijdagavond in de simulator zat, hadden we het juiste pad weer gevonden. Ze zeggen dat als je auto in Barcelona snel is, je dan bijna overal wel snel kan zijn. Er zullen momenten komen dat Aston Martin of Ferrari voor ons zitten, maar de racepace van ons blijft een voordeel. We moeten die algehele performance nu nog meer opschroeven om dat gat naar Red Bull te dichten."

"Mijn complimenten naar de mensen in de fabriek, de W14 is zonder twijfel de beste auto die we de afgelopen anderhalve jaar hebben gehad. Dat geeft een flinke boost in het vertrouwen en moraal van het team. Die energie gaan we op de auto richten. Maar Max (Verstappen) konden we vandaag niet bijbenen. Met deze auto kunnen we dat gevecht niet aan, maar dat zal in de toekomst hopelijk komen. Het gaat om het blijven vinden van de juiste balans. Ze (Red Bull) zijn nog zo ver voor ons, en uiteindelijk zal Max gewoon blijven winnen dit jaar. Dat betekent dat Red Bull al eerder aan de auto voor volgend jaar kan gaan werken, en dat is het gevaar", concludeert Hamilton.