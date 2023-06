Red Bull ook oppermachtig in Spaanse pitlane

Het team van Red Bull Racing was afgelopen weekend oppermachtig in Spanje. Max Verstappen won de race en was de snelste in alle sessies. Red Bull domineerde niet alleen op het Spaanse asfalt nabij de stad Barcelona, maar ook in de pitlane waren ze dit weekend weer oppermachtig.

Red Bull verwisselde de banden van Sergio Perez in een recordtijd. De Mexicaan kreeg binnen 2,07 seconden vier nieuwe banden. Red Bull was hiermee niet alleen het snelst in Spanje, ze verrichtten hiermee ook de snelste pitstop van het seizoen. Ook de tweede plaats in het pitstop-klassement was voor Red Bull, Max Verstappen kreeg namelijk binnen 2,28 seconden nieuwe banden. Alpine, McLaren en Ferrari maakten de top vijf vol in Barcelona.