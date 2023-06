Horner zet vraagtekens bij uitblijven straf Russell

George Russell kwam in Spanje als derde over de streep. De Brit hield Red Bull Racing-coureur Sergio Perez maar net achter zich. Russell maakte in het begin van de race een foutje waardoor de stewards eventjes naar hem keken. Red Bull-teambaas Christian Horner had een straf voor Russell verwacht.

Russell ging in de openingsronde van de baan en de stewards lieten direct weten dat ze naar het moment keken vanwege 'leaving the track but gaining an advantage.' Er volgde geen straf en Russell kon in de slotfase van de Red Bull van Perez achter zich houden. Als Russell wel een straf had ontvangen, dan was Perez hem gepasseerd in de einduitslag.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vond het ietwat vreemd dat Russell niet werd bestraft voor het opvallende moment. De Brit legde zijn kritiek uit tegenover Sky Sports: "Perez heeft in de eerste paar ronden van de race het podium verloren. Hij had geen geweldige start. George kwam goed weg met zijn tripje buiten de baan, hij kreeg daar alleen helemaal geen straf voor. Dat maakte aan het einde van de rit het verschil. Checo werd steeds sterker en sterker. In de laatste stint kwam hij sterk terug, maar er waren niet genoeg rondjes over om het podium aan te vallen."