Wolff wil niet te vroeg juichen: "Verwachtingen realistisch houden"

Na een aantal zware weekenden kende Mercedes in Spanje weer een goed weekend. De Duitse renstal eindigde met zowel Lewis Hamilton als George Russell op het podium. Het zorgde voor veel tevredenheid bij het team, maar teambaas Toto Wolff wil zeker nog niet te vroeg gaan juichen.

Het team van Mercedes reed in Spanje voor de tweede keer met de grote hoeveelheid updates op de auto. In Spanje leken deze updates hun werk te doen. Lewis Hamilton klom al snel op naar de tweede plaats, maar kon geen vuist maken tegen de oppermachtige Max Verstappen. George Russell vocht zich vanaf de twaalfde plaats knap naar voren en werd derde.

Na afloop was teambaas Toto Wolff vanzelfsprekend in zijn sas met het resultaat. De Oostenrijker bleef in gesprek met Sky Sports ook realistisch en wilde nog niet te vroeg juichen: "Laten we de verwachtingen realistisch houden. We moeten nog veel werk verrichten om Red Bull te kunnen inhalen. We moeten hard doorwerken. Het is goed om te zien dat onze ontwikkeling de juiste kant op gaat. We moeten nu doorwerken. Zodra de set-up en de ontwikkeling goed zijn, moeten we ervoor gaan. We hebben een voordeel met de ontwikkelingstijd."