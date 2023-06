Marko helpt Perez uit droom: "Niet focussen op wereldtitel"

Sergio Perez stelde teleur in de kwalificatie in Spanje. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur bleef haken op de elfde plek en ging ook nog eens de fout in waardoor hij door de grindbak schoot. Perez baalde en dat gold ook voor zijn team. Helmut Marko was na afloop zeer duidelijk over de situatie.

Perez was in vrijwel de hele kwalificatie langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander was een klasse apart en zette Perez elke keer op een grotere achterstand. Perez ging aan het einde van Q2 de fout in en maakte een tripje door de grindbak. Hij kon zich banden niet meer op temperatuur krijgen en reed slechts de elfde tijd.

Wereldtitel

Na afloop was Red Bull-adviseur Helmut Marko niet blij met de prestaties van Perez. De Oostenrijker was uiterst kritisch en deelde dat met Sky Sports: "Het gaan bij Checo sinds Monaco niet goed. Hij moet zich meer concentreren op het racen en niet op de wereldtitel. Ik hoop dat hij zichzelf herpakt. Hij was het hele weekend ook al zo'n drie tot vijf tienden langzamer dan de tijden van Max."

Herpakken

Marko hoopt dat Perez zich snel gaat verbeteren. Vorige week in Monaco crashte Perez immers in de kwalificatie en nu start hij de race voor de tweede keer niet op de gewenste plek. Marko is zeer duidelijk: "Het is nu het tweede weekend op rij dat het bij hem niet loopt. Dat is echt een andere situatie dan bij De Vries en hij geloofde nu ook nog in zijn titeldroom. Checo wordt nu nogal hard wakker geschud. Ik weet zeker dat hij zich herpakt."