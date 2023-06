Norrris verrast met derde tijd: "Een geweldig resultaat"

De kwalificatie in Spanje werd gekenmerkt door opvallende momenten. Een aantal toppers vielen af in de eerste twee delen van de kwalificatie en andere coureurs stegen boven zichzelf uit. Eén van de grootste verrassingen was Lando Norris, de Britse coureur noteerde de derde tijd.

Norris reed een aardige kwalificatie op het circuit van Barcelona. De Brit noteerde een aantal sterke tijden en kwam uiteindelijk boven drijven in het derde gedeelte van de kwalificatie. Norris reed een razendsnelle ronde en hoorde tot zijn verbazing dat hij de derde tijd had gereden. Alleen Max Verstappen en Carlos Sainz waren sneller dan de Britse McLaren-coureur.

Na afloop van de kwalificatie was de glimlach groot bij Norris. de populaire Brit had dit resultaat niet zien aankomen en grapte erover in gesprek met interviewer van dienst Marc Gene. Norris was trots: "Voor mij is het een verrassing dat ik hier sta. Het is een geweldig resultaat. Ik was dicht bij de tweede tijd, maar het is de thuisrace van Carlos dus ik gaf hem gewoon een paar tienden! Ik ben nu vooral heel erg blij met de derde tijd. Vrijwel de hele kwalificatie waren we echt heel erg snel onder weg."