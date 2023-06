De Vries tempert de verwachtingen na sterke vrijdag

Nyck de Vries is in Barcelona op een positieve manier aan het seizoen begonnen. De Nederlandse AlphaTauri-coureur leek zich meer op zijn gemak te voelen en maakte wederom geen foutjes. Na afloop van de trainingen gaf De Vries aan dat hij veel heeft geleerd en dat de prestaties goed waren.

De Vries kwam in de eerste vrije training opvallend sterk voor de dag. De Nederlandse coureur noteerde daarin de vierde tijd achter de Red Bulls en Esteban Ocon. In de eerste training werkten veel coureurs echter vooral testruns af en waren de tijden niet geheel realistisch. Later op de dag noteerde De Vries de zestiende tijd en was hij weer sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Na afloop van de vrije trainingen was De Vries dan ook gematigd positief. De AlphaTauri-coureur stelde in gesprek met de internationale media wel dat het nog maar de trainingen waren: "Vandaag was een degelijke dag voor ons en dan vooral de eerste vrije training. Ik denk dat we daar iets uit positie waren, maar ik denk ook dat we de auto gelijk op de rit hadden. In de tweede vrije training slaagden we niet helemaal in om alles op zijn plek te laten vallen. Dat kwam ook omdat we verschillende dingen probeerden. Hopelijk leert ons dat dingen voor morgen zodat we daar alles op zijn plaats kunnen laten vallen."