Alonso blij met nieuwe updates: "Het was een productieve vrijdag"

Fernando Alonso wil dit weekend goed voor de dag komen voor zijn eigen publiek in Spanje. Op de vrijdag begon hij in ieder geval op een foutloze manier aan het raceweekend. De updates werkten naar wens en Alonso geeft aan dat hij verwacht dat hij nog veel sneller kan.

Alonso sloot de dag af met de tweede tijd in de tweede vrije training. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen was net iets langzamer dan de Red Bull Racing-auto van Max Verstappen. Eerder op de dag noteerde de Aston Martin-coureur nog de zesde tijd, maar het team beschouwde deze sessie meer als een soort extra testrun.

Productief

Alonso zelf vindt de tijden niet bepaald relevant. De Spanjaard was vooral tevreden met het feit dat zijn auto deed wat de bedoeling was. In gesprek met RaceFans was hij duidelijk: "We gingen door alle programma's die we hadden opgesteld voor de trainingen, dat is een goed teken. We heeft veel geleerd over de banden. De baan is wat langzamer dan we hadden verwacht, dus we kunnen met een paar aanpassingen aan de set-up nog wel wat tijd vinden. Het was verder een productieve vrijdag."

Updates

Alonso was daarnaast ook zeer in zijn nopjes met de prestaties van de nieuwe onderdelen van Aston Martin. De Britse renstal is immers één van de teams dat een groot updatepakket introduceert in Spanje. Alonso was tevreden: "Ze werken zeker. Er is geen nieuw onderdeel dat de performance niet naar voren helpt. Dat is een feit dat al het geval is sinds de eerste race in Bahrein. Ik ben blij met de updates en laten we morgen eens kijken wat we kunnen als iedereen full power gaat."