Ferrari showt nieuwe sidepods in Spanje

Het team van Ferrari rijdt dit weekend in Spanje met een aangepaste bolide. De Italiaanse renstal heeft een groot updatepakket meegenomen naar het circuit nabij Barcelona. Eerder werd al duidelijk dat het team voor een nieuw design voor de sidepods heeft gekozen en heeft de wereld voor het eerst naar de geüpdatete Ferrari kunnen kijken.

Voorafgaand de eerste vrije training moeten alle teams namelijk hun wagens in de pitlane plaatsen. De media en de fotografen kunnen dan voor het eerst een blik werpen op de auto's. Bij Ferrari viel direct op dat de sidepods er compleet anders uit zien dan voorheen. De sidepods zijn veel smaller dan eerst en ook de inhammen zijn verleden tijd. Tijdens de eerste vrije training rijdt het team voor het eerst met dit design.

So long to the bathtub - here’s the upgraded Ferrari sidepod #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/DWfbCNJKC0