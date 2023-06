Verstappen stelt dat Red Bull alle races kan winnen: "Ook zeer onwaarschijnlijk"

Max Verstappen geldt in Spanje weer als de grote favoriet voor de zege. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat ruim aan de leiding van het wereldkampioenschap en is bezig met een zeer sterk seizoen. Verstappen durft nu zelfs te stellen dat Red Bull daadwerkelijk alle Grands Prix in het huidige seizoen kan winnen.

Het team van Red Bull Racing heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige Formule 1-seizoen gewonnen. Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez zijn vrijwel elk weekend oppermachtig, maar Perez liet in de afgelopen races ook een aantal steekjes vallen. Verstappen heeft hierdoor een grote voorsprong in het wereldkampioenschap en kan zijn succesvolle reeks dit weekend een vervolg gaan geven.

Verstappen verkeert in opperbeste stemming en reageert nu dan ook anders op een stelling van eerder dit jaar. Meerdere mensen beweerden immers dat Red Bull dit seizoen alle races kan winnen. Tegenover de internationale media spreekt Verstappen zich uit: "Zoals het er nu uitziet, kunnen we inderdaad alle races winnen. Dat is echter ook zeer onwaarschijnlijk. Er kan ook van alles misgaan, denk aan een uitvalbeurt ofzo. Puur kijkend naar onze huidige snelheid, zou het inderdaad kunnen. Misschien komen we nog op circuits waar we niet presteren of waar we pech hebben."