Lawrence Stroll verkoopt 117 miljoen pond aan Aston Martin-aandelen

Lawrence Stroll, vader van F1-coureur Lance en eigenaar van Aston Martin, heeft voor 117 miljoen pond aan Aston Martin-aandelen verkocht. De Canadese miljardair heeft zijn grote portie aandelen aan de Chinese automobielgigant Geely te koop aangeboden, die dankzij deze deal haar belang in Aston Martin uitbreidt naar 17 procent van de aandelen.

Het nieuws komt op een moment naar buiten dat er al geruchten in volume opdoken over een potentiëel overnamebod van Geely, een Chinees autofabrikant die momenteel in Europa nog niet veel naambekendheid heeft.

Lawrence Stroll heeft dan wel een groot aantal aandelen aan Geely verkocht, maar de 63-jarige miljardair blijft de grootste aandeelhouder. Als gevolg van deze deal met het Chinese merk valt zijn totaal terug van 28 naar 21 procent van de aandelen. Het Saudische Public Investment Fund blijft de tweede grootste investeerder van Aston Martin. De verkoop van Stroll gaat hier om de aandelen van het automerk Aston Martin, en dus níet het Formule 1-team.

Naar verluidt heeft Geely al in 2020 geprobeerd om Aston Martin over te nemen, het jaar waarin Lawrence Stroll wél in zijn missie slaagde om het Britse automerk op de kop te tikken. Geely nam vorig jaar een belang van 7,6 procent in Aston Martin, en dat totaal is als gevolg van deze deal nu naar 17 procent opgeschroefd.

Naar alle waarschijnlijkheid willen Stroll en Geely nauwer gaan samenwerken, om zo de Aziatische markt met het Aston Martin-merk beter te kunnen betreden. Stroll meldt dat Geely 'de visie van Aston Martin deelt en een belangrijkere aandeelhouder wil worden.'

Eric Li, voorzitter van de Geely Holding Group, meldde: "Onze beslissing om ons belang in Aston Martin te vergroten weerspiegelt ons vertrouwen in de groeivooruitzichten van het bedrijf, zijn technologieën en zijn managementteam."

Of de vermindering in het aantal aandelen van Stroll gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de rijders-lineup, is momenteel nog onduidelijk.