Alpine-topman maakt gedurfde voorspelling voor GP Spanje: "Zullen voor Mercedes zitten"

De sfeer is goed binnen het Franse Formule 1-team Alpine. Na een derde plaats voor Esteban Ocon bij de Grand Prix van Monaco, denkt de equipe de goede performance richting Barcelona mee te kunnen nemen en op het circuit de Barcelona-Catalunya met Mercedes en Ferrari te kunnen vechten. Dat is de gedurfde voorspelling van technisch directeur Alan Permane.

Binnen de fabrieken in Enstone en Viry is het gehalte aan zelfvertrouwen momenteel zeer hoog. Esteban Ocon wist afgelopen weekend een knappe derde plaats te behalen, en volgens technisch directeur Alan Permane zit er nog meer goeds aan te komen. Volgens hem kan de Franse renstal aankomend weekend bij de Grand Prix van Spanje bij Red Bulls achtervolgers de aansluiting vinden.

Als reactie op het sterke resultaat in Monaco, antwoordt Permane op de vraag of Alpine een speciale auto heeft gemaakt voor de stratenrace in het prinsendom: "Nee, dit was denk ik geen auto specifiek voor Monaco. De upgrades werken gewoon goed. Ik verwacht dat we bij de volgende race (Spanje) voor Mercedes zullen zitten en met Ferrari kunnen vechten. Max (Verstappen) is te ver van ons vandaan, en als Checo (Pérez) een goede dag heeft, idem dito."

"Fernando (Alonso) zal een lastige worden, maar ik zie niet in waarom we niet met Ferrari en Mercedes kunnen vechten, zoals we bij zowel Monaco als Miami hebben gezien", meent Permane.