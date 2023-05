Alonso verwacht oppermachtig Red Bull bij Grand Prix Spanje

Afgelopen weekend leek Fernando Alonso zeer dicht bij een potentiële Grand Prix-overwinning te komen, maar uiteindelijk was Red Bull-coureur Max Verstappen hem toch nog voor. Volgens de Spanjaard kunnen de toeschouwers ook dit weekend bij de Grand Prix van Spanje een overwinning voor Red Bull verwachten.

Afgelopen weekend werd de Monaco Grand Prix gehouden; een circuit waar de kwalificatiesessie op de zaterdag van cruciaal belang voor de overwinningskansen op de zondag zouden zijn. Fernando Alonso heeft dit seizoen al meermaals op het podium gestaan, maar een overwinning blijft tot nu toe nog uit.

De tweevoudig wereldkampioen wist Nederlander Max Verstappen tijdens de kwalificatie tot het randje te pushen, maar moest uiteindelijk toch met een P2-startplaats genoegen nemen. Deze startpositie wist Alonso tot een P2-finish om te zetten. Met het resultaat is Alonso blij, maar zijn honger naar een Grand Prix-overwinning blijft. En die verwacht hij niet bij het aankomende Grand Prix-weekend te kunnen stillen.

"Ik zal geen extra druk op mijzelf of m'n team zetten", begint Alonso na de race in Monaco, doelend op zijn kansen voor de race in Barcelona. "In de kwalificatie was het afgelopen weekend ontzettend spannend, maar tijdens de race was de Red Bull opnieuw ontzettend dominant. Dus zullen we moeten accepteren dat Red Bull aankomend weekend ook weer onaantastbaar zal zijn."