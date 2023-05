McLaren CEO Brown richt pijlen op 2025: "Dan hebben we alles gereed"

Volgens de CEO van McLaren Zak Brown moeten de fans nog even wachten tot er eindelijk maar toch weer gejuicht kan worden. De Amerikaanse topman denkt dat zijn renstal in 2025 er volledig klaar voor zal zijn om voor de overwinningen te kunnen vechten.

De Britse renstal behaalt ook dit seizoen tot nu toe tegenvallende resultaten, en volgens McLaren CEO Zak Brown zal het nog even gaan duren voordat het team alle benodigde infrastructuur en mensen gereed heeft staan. Na opnieuw een tegenvallende start van een F1-seizoen, kondigde Brown aan dat het team een volledige herstructurering aan zou gaan, en dat er kansen gezocht zou gaan worden om talentvolle mensen elders vandaan te halen.

In deze missie lijkt McLaren tot nu toe te slagen, want eerdere deze week werd bekend gemaakt dat de papajakleurige renstal technisch Red Bull-topman Rob Marshall heeft weten weg te breken. Terwijl Brown druk bezig is om zijn technische afdeling op orde te maken, is het team ondertussen druk bezig met de constructie van een nieuwe windtunnel en simulator. Deze zullen naar verwachting medio 2024 gereed zijn, en daarom verwacht Brown deze effecten ervan pas in 2025 op het circuit te gaan terugzien:

"Ik denk dat we voor het 2025-seizoen dan alles hebben wat op onze wenslijst staat. Wat heb je nodig? Twee goede coureurs – die hebben we denk ik. De juiste structuur – die hebben we al. En je hebt het juiste personeel nodig – daar zijn we momenteel nog mee bezig. Alles zal in het midden van 2024 klaar zijn, maar we zullen pas in 2025 daar de eerste voordelen van gaan ondervinden."

Brown denkt dat, zodra alle juiste onderdelen aanwezig zijn, zijn team dan met Ferrari, Mercedes en Red Bull om de overwinningen kan gaan vechten. "Volgens mij hebben we dan alles wat we nodig hebben, dus er is geen reden om te denken dat het ons niet gaat lukken. Maar, we moeten de uitdaging niet onderschatten. De topteams hebben dit succes te danken aan plannen waar ze jarenlang aan gewerkt hebben. Om ze te kunnen verslaan zal lastig worden, maar we zullen dan hetzelfde materiaal als zij hebben", sluit Brown af.