F1-coureurs kijken uit naar GP Barcelona zonder chicane: "Uitdaging voor je nek"

Deze week reist het Formule 1-circus af naar het zonovergoten Barcelona, waar aankomend weekend de Spaanse Grand Prix afgewerkt zal worden. Het Circuit de Barcelona-Catalunya vormt zoals gewoonlijk het Spaanse strijdtoneel, maar dit jaar heeft de locatie een bijzondere aanpassing gekregen. De chicane, die zich aan het einde van het circuit bevindt alvorens men weer de start-finish op draait, zal dit jaar niet door de Formule 1 worden gebruikt. Vele coureurs zeggen met smart naar de nieuwe lay-out uit te kijken.

De afgelopen jaren heeft de Formule 1 duizenden kilometers op het Circuit de Barcelona-Catalunya afgewerkt. Naast de jaarlijkse Grand Prix heeft de koningsklasse ook meerdere malen op het circuit haar wintertests gehouden. Het valt dan ook geheel in de lijn der verwachtingen dat de huidige F1-coureurs het circuit kunnen dromen; en een aantal van hen zijn maar al te blij dat de Grand Prix van dit jaar geen gebruik van de chicane zal maken.

"Onze auto vond deze chicane nooit leuk, en ik ook niet", begint Lewis Hamilton tegenover RaceFans. "Nu zullen we bocht twaalf uitkomen en dan waarschijnlijk vol gas richting de laatste twee bochten gaan. Het zal voor zowel m'n nek als de banden een uitdaging zijn, en ik kijk er naar uit."

Ferrari-man Charles Leclerc beaamt Hamilton's gedachte over de banden: "Volgens mij zullen de linkervoorbanden de gehele race veel te verduren krijgen. Maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. Ook zal de set-up een mooie uitdaging zijn, aangezien je natuurlijk die band linksvoor zoveel mogelijk wil sparen. Ik hoop dat de nieuwe onderdelen die we dan meenemen beter voor de bandenslijtage zijn, want ik verwacht dat dit wel het dingetje van Barcelona zal zijn", meent de Monegask.

Het Spaanse circuit zal er volgens Lando Norris misschien wel voor zorgen dat de coureurs nóg meer hun banden moeten managen. "Bocht twaalf was al een bandenvreter, maar dan hebben we dit jaar er nog twee hogesnelheidsbochten achteraan. Misschien dat het iedereen dwingt om tussen een één- of een tweestopper te kiezen, zoiets. We moeten nog even wachten, maar ik kijk er naar uit."

Terwijl de ene Haas-coureur – Kevin Magnussen – denkt dat de nieuwe lay-out het inhalen van anderen misschien makkelijker zal maken, verwacht teamgenoot Nico Hulkenberg een heuse work-out voor z'n nek. "Ik zie deze veranderingen wel zitten. Veel van de coureurs die waren wel een beetje op de lay-out met de chicane uitgekeken. We hebben hier veel getest de afgelopen jaren, en nu komen we terug naar het circuit dat de lay-out heeft zonder chicane, én waar we dit jaar niet getest hebben. Ik kijk er naar uit", concludeert Hulkenberg.”