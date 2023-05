Aston Martin-personeel neemt plaats in nieuwe campus

Het team van Aston Martin is bezig met een zeer sterk jaar in de Formule 1. Niet alleen op de baan loopt alles op rolletjes, ook naast het circuit is het team hard bezig. In de afgelopen maanden werd er hard gewerkt aan een nieuw onderkomen en de eerste werknemers hebben hun eerste dag op de nieuwe campus er op zitten.

Aston Martin was in de afgelopen maanden druk met de bouw van de nieuwe fabriek en de nieuwe campus van het team in Silverstone. De werkzaamheden zijn nu zo goed als afgerond en de eerste werknemers hebben hun eerste dag op de nieuwe werkvloer erop zitten. Het team deelt trots de eerste beelden van deze bijzondere dag, het is de bedoeling dat het hele team zal gaan werken vanuit deze nieuwe campus. De eerste werknemers zijn hier dus mee begonnen.

Welcome home, team. 馃挌



Today is a landmark day for AMF1 Team, as the first of our colleagues move into our brand new, state-of-the-art factory in Silverstone.



Join us as we take a look inside and see how they’re settling in. pic.twitter.com/6JmgYUY5H5