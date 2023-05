Horner looft vertrekkende Marshall: "Hij zal worden gemist"

Het team van Red Bull Racing heeft afscheid genomen van Rob Marshall. Hij fungeerde in de afgelopen jaren als Chief Engineering Officer van Red Bull en gisteren werd duidelijk dat hij vertrekt naar het team van McLaren. Red Bull neemt waardig afscheid van Marshall en teambaas Christian Horner is lovend over hem.

Marshall werkte in totaal 17 jaar voor Red Bull Racing. Hij maakt nu echter de stap naar McLaren, waar hij een belangrijke functie krijgt in het technische hart van het team. McLaren heeft dit jaar een flinke reorganisatie doorgevoerd en heeft het technische deel van het team flink door elkaar geschud. Eerder namen ze bijvoorbeeld ook een belangrijke man van Ferrari over.

Red Bull Racing reageerde sportief op het vertrek van Marshall, die nu met gardening leave gaat. In een persbericht spreekt Red Bull-teambaas Christian Horner zich uit: "We willen Rob bedanken voor alles wat hij in de afgelopen 17 jaar heeft gedaan. Zijn werk aan de auto's waarmee we van 2010 tot en met 2013 wereldkampioen werden, was geweldig. Sinds hij in 2016 de rol kreeg van Chief Engineering Officer, heeft hij ook aan andere projecten binnen ons bedrijf gewerkt. Zijn invloed zal worden gemist en we wensen hem het beste in zijn nieuwe rol."