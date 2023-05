Marko reageert op Ralf Schumacher: "Letten op performance, niet op marketing"

Mick Schumacher rijdt dit seizoen niet in de Formule 1, maar hij is wel regelmatig het onderwerp van gesprek. Zijn oom Ralf Schumacher baalt van het feit dat Mick geen stoeltje heeft en hij zag Red Bull-adviseur Helmut Marko als 'schuldige'. Marko is het oneens met de felle woorden van Ralf Schumacher.

Oud-coureur Ralf Schumacher liet zich in de afgelopen maanden regelmatig kritisch uit over Marko en Red Bull. Volgens de Duitser verdiende Mick Schumacher een stoeltje bij het team van AlphaTauri. Marko koos niet voor Mick, maar voor Nyck de Vries. Ralf Schumacher liet zich eerder dit jaar kritisch uit en stelde dat Marko iets heeft tegen de naam Schumacher. Mick Schumacher fungeert dit jaar overigens als reservecoureur van Mercedes.

Red Bull-adviseur Helmut Marko haalt zijn schouders op over de woorden van Ralf Schumacher. De Oostenrijkse adviseur maakt zich er niet druk om en spreekt zich uit bij zijn landgenoten van OE24: "Ik heb helemaal geen probleem met de naam Schumacher. Ik vind Michael Schumacher nog altijd de allerbeste allertijden. Ik spreek ook regelmatig met Ralf. Hij haalt hier een paar dingen door elkaar. Ons Formule 1-programma is namelijk gebaseerd op performance en niet op marketing."