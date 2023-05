Wolff ontkent moeilijkheden rondom contractgesprekken Hamilton

Momenteel heeft zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton een contract bij Mercedes dat na het einde van dit jaar afloopt. Volgens de teambaas van de duitse renstal Toto Wolff zijn de beide partijen al met elkaar in gesprek gegaan om over de details van een verlenging te praten, en meent dat de recente speculaties over een potentieel vertrek van de Britse coureur naar een ander team niet kloppen.

Lewis Hamilton zit momenteel in zijn elfde Formule 1-seizoen waar hij voor het team van Mercedes uitkomt. Zowel Hamilton als zijn team hebben in die periode ontzettend veel successen behaald, al is het de afgelopen anderhalve jaar redelijk stil.

Ondanks de tegenslagen van het team, die ook tot in dit seizoen voortduren, lijken Hamilton en Mercedes verder met elkaar te willen gaan. Maar in de afgelopen maanden is er ook een ander verhaal rondom de Britse coureur opgedoken; namelijk dat hij misschien een overstap naar Ferrari zou kunnen gaan maken. Wolff zegt dat er geen waarheid in deze verhalen zit, en meent dat het een kwestie van contractaanpassingen is, voordat beide partijen tot een nieuw akkoord komen.

"We zijn super blij met Lewis (Hamilton). Er zijn nooit blokkades in onze contractonderhandelingen geweest. We hebben al jarenlang een pact waarin we hebben afgesproken dat we (Mercedes) niet met een andere coureur zullen praten voordat wij en Hamilton een beslissing hebben genomen om wel of niet met elkaar te blijven samenwerken. Ik heb nog nooit m'n twijfels hierover gehad. Dit zijn geen onderhandelingen, het ligt op tafel en het is slechts een kwestie van bespreken wat er in het contract moet aangepast worden. Meer is het niet", sluit Wolff af.