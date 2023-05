Vasseur stond wel achter strategie Sainz

Carlos Sainz was in Monaco niet blij met de strategische keuzes van zijn team Ferrari. De Spanjaard liet al tijdens de race weten wat hij ervan vond. Na afloop was de frustratie duidelijk merkbaar bij Sainz. Teambaas Frédéric Vasseur staat echter volledig achter de strategische keuzes van zijn team.

Sainz werd in Monaco vrij vroeg naar binnen gehaald door Ferrari. De Spanjaard snapte niets van deze keuze en baalde ervan dat hij hierdoor het duel met Esteban Ocon verloor. De Franse Alpine-coureur kwam uiteindelijk als derde over de streep en Sainz kon dus niet meer meevechten om het podium. Het team focuste zich namelijk meer op een duel met Lewis Hamilton.

Sainz was er na afloop niet bepaald blij mee, maar zijn teambaas Frédéric Vasseur had een andere mening. In gesprek met Marca spreekt Vasseur zich duidelijk uit: "Ik denk dat het een goede strategie was omdat we hem naar binnen riepen om te voorkomen dat hij een positie zou verliezen aan Lewis Hamilton. Posities zijn op dit circuit nou eenmaal belangrijk. Het was een gok, het risico was niet zo groot omdat we de positie niet verloren. We weten heel goed dat we risico's moeten nemen om iets te bereiken. Ik baal niet van de risico's die we hier namen."