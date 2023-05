Alonso verklaart bandenkeuze: "De baan was voor 99 procent droog"

Fernando Alonso kwam in Monaco met een grote achterstand op Max Verstappen als tweede over de streep. De Spanjaard had het spannender kunnen maken, maar hij koos voor een nieuw setje slicks toen het begon te regenen. Volgens Alonso was dit een logische keuze.

Verstappen en Alonso bleven zeer lang doorrijden op hun eerste setje banden. Er werd immers regen verwacht en men wilde voorkomen dat er veel tijd werd verloren met een extra pitstop. Toen het begon te regenen dook Alonso de pitlane in voor een nieuw setje banden. Tot verrassing van velen wisselde Alonso niet naar de inters, maar naar een nieuw setje slicks. Enkele ronden later moest hij weer naar binnen voor een setje inters.

Na afloop van de Grand Prix geeft Alonso aan dat deze keuze volgens hem de juiste was. De Aston Martin-coureur legt zijn redenatie uit bij de internationale media: "Voor mij was het best duidelijk. Toen we de pitstop maakten, was de baan vrijwel helemaal droog. Alleen in bocht 7 en bocht 8 was het een beetje nat. De baan was voor 99 procent droog, dus ik stopte voor slicks. Volgens de regenradar was het slechts een kleine bui. We hadden veel marge op de coureurs achter ons zodat we de slicks konden pakken, en als het echt moest ook de inters."