Wolff weigerde opvallende suggestie van Russell

Het team van Mercedes kende een wisselvallige Monegaskische Grand Prix. De Duitse renstal probeerde de derde plaats te veroveren en George Russell stelde zelfs voor om van positie te wisselen. Mercedes wilde dat niet en teambaas Toto Wolff geeft aan dat dit moet worden besproken.

Russell leek op weg te zijn naar de derde plaats. De Britse coureur ging echter volledig de mist in toen hij weer de baan op kwam na een spin. Hij raakte de Red Bull-bolide van Sergio Perez en de wedstrijdleiding gaf de Brit een tijdstraf van vijf seconden. Russell en zijn teammaat Lewis Hamilton opende vervolgens de aanval op de derde plaats van Esteban Ocon. Russell vroeg of hij van positie mocht wisselen met Hamilton, maar Mercedes weigerde dit.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf aan dat hij dit geen goed idee vond. De Oostenrijkse teambaas had dit niet zien aankomen en gaf tekst en uitleg bij zijn landgenoten van Servus TV: "Hij zette zichzelf enorm onder druk, dat is zijn manier van werken. We moeten dit misschien even bespreken. Ik denk dat hij echt dacht dat ze van positie konden wisselen. Ik gaf aan dat we daar niet eens aan gingen denken. Kalm blijven is belangrijk. Zonder zijn foutje, had hij gewoon een podium gepakt."