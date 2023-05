Sainz gefrustreerd: "Ik begreep dat niet"

Carlos Sainz kende in Monaco een frustrerende middag. De Spaanse Ferrari-coureur opende de aanval op de derde plaats, maar kwam slechts als achtste over de streep. Sainz had het zwaar in de regen en was niet blij met zijn pitstops. Na afloop van de race liet de Spanjaard duidelijk weten dat hij nogal kwaad was.

Sainz begon de race vanaf de tweede startrij en zat in de openingsfase van de race op de staart van de Alpine van Esteban Ocon. Bij het uitkomen van de tunnel schatte Sainz de situatie verkeerd in en raakte hij de achterzijde van de wagen van Ocon. Sainz beschadigde zijn voorvleugel, maar bleef gewoon doorrijden. Toen hij eenmaal naar binnenkwam, was hij niet blij met de timing van zijn team.

Sainz liet na afloop duidelijk weten dat hij niet zo blij was met de keuzes van zijn team. De Spaanse coureur deelde zijn chagrijn met Sky Sports: "De eerste pitstop kwam voor mij als een verrassing omdat ik heel erg snel rondreed op de harde banden. Ik dacht dat ik door kon gaan en dat ik een overcut op Esteban moest uitvoeren. We gingen naar binnen en toen lagen we een seconde achter hem, dat begreep ik niet. Ik ga met het team praten. Ik dacht dat we de hards langer zouden gebruiken. De tweede stop kwam een rondje te laat, dat was mijn fout omdat ik de frustratie probeerde te compenseren."