Marko steunt Perez: "We kozen voor het maximale risico"

Sergio Perez beleefde een teleurstellende Grand Prix van Monaco. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur moest door zijn crash in de kwalificatie de race vanuit het achterveld starten. In de Grand Prix kon hij zijn achterstand niet goedmaken en Helmut Marko neemt het dan ook op voor hem.

Perez probeerde zich in de race naar voren te vechten, maar raakte betrokken bij meerdere incidenten. De Mexicaan raakte onder meer Lance Stroll en beschadigde daarbij zijn voorvleugel. Toen het begon te regenen koos Red Bull ervoor om Perez op de full wets te zetten. Dit plannetje werkte ook niet en Perez kwam uiteindelijk als zestiende over de streep in Monaco.

Ongelukkig

De teleurstelling was reusachtig bij Perez, hij realiseerde zich dat zijn titelkansen nu enorm zijn afgenomen. Red Bull-adviseur Helmut Marko stak hem na afloop een hart onder de riem bij Servus TV: "De botsing met Magnussen was ongelukkig. In delen van de race was hij heel erg snel, maar de beslissing om naar de full wets te wisselen pakte niet goed uit. Op dat moment besloten we het maximale risico te nemen."

Hoop

Marko hoopt dat Perez in het vervolg van het seizoen veel minder pech zal krijgen. De Oostenrijker leefde mee met zijn coureur en sprak dat na afloop dan ook uit: "Laten we het zo zeggen: er waren vandaag genoeg incidenten voor het hele seizoen. Er zijn ook nog genoeg races te rijden. Dit was onze 98ste overwinning in de Formule 1 en we streven ernaar om in Oostenrijk onze 110ste zege te behalen."