Marko baalt van Perez: "Dat was een domme fout"

Het team van Red Bull Racing beleefde in Monaco een wisselvallige kwalificatie. Max Verstappen pakte een zwaar bevochten pole position, terwijl Sergio Perez hard crashte in Q1. De teleurstelling over de crash van Perez was groot en teamadviseur Helmut Marko was daar niet bepaald blij mee.

Perez had de vijfde tijd in handen op het moment dat hij crashte in de eerste bocht in Monaco. Hij knalde vol in de boarding en de schade was zeer groot. Aangezien de baan steeds sneller werd, start Perez de race vandaag vanaf de laatste plaats. Zijn teamgenoot Max Verstappen start de race dus vanaf de eerste plaats en hij moet Red Bull dus punten gaan bezorgen.

Limiet

Red Bull-adviseur Helmut Marko was blij met de felbevochten pole van Verstappen. De Nederlander was net iets sneller dan Fernando Alonso. Marko sprak zich erover uit in gesprek met Sky Sports: "Nadat Max in zijn laatste rondje twee tienden achter lag op Alonso, dachten we dat de pole onmogelijk was. In de derde sector ligt echter onze kracht. Max reed absoluut op de limiet, hij deed het perfect en hij haalde het maximale uit de auto."

Domme fout

De prestaties van Perez vielen iets minder goed in de smaak bij Marko. De Oostenrijker had veel meer verwacht van Perez en dat zorgde voor frustratie. Marko was er nogal duidelijk over toen hij de kwalificatie besprak: "Als je zo'n auto hebt, dan zou je er gewoon niet uit moeten liggen in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Dit was gewoon een domme fout van Perez. Misschien dacht hij teveel aan het wereldkampioenschap."