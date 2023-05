Alonso nam veel risico: "Bereikte een oncomfortabel niveau"

Fernando Alonso start de Grand Prix van Monaco vandaag vanaf de tweede startplaats. De Spanjaard leek de pole position al te hebben gepakt, maar Max Verstappen ging uiteindelijk net iets sneller. Alonso was tevreden met zijn rondje, maar gaf na afloop wel aan dat hij een enorme hoeveelheid risico had genomen.

Alonso kwam zeker niet slecht voor de dag in Monaco. De Aston Martin-coureur gaf voorafgaand het weekend al aan dat hij vol in de aanval zou gaan. In de kwalificatie deed hij dit ook en in Q3 perste hij er een aantal weergaloze rondjes uit. Alonso was dichtbij de pole position, maar Verstappen noteerde een bizarre laatste sector en kwalificeerde zich als snelste coureur van de dag.

Alonso nam tijdens de kwalificatie, net als veel andere coureurs, heel erg veel risico's. Een goede startplaats in Monaco is zeer belangrijk en Alonso besefte zich dat. Hij was wel van mening dat hij veel te ver ging, maar hij benaderde de kwalificatie niet op een andere manier dan hij normaal gesproken doet. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik benaderde de kwalificatie niet anders dan normaal. Ik denk dat ik in beide rondjes in Q3 het risico naar een oncomfortabel niveau tilde. Beide rondjes gingen over de limiet, maar het liep goed af."