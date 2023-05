Marko zag set-up falen tijdens eerste vrije training

Het team van Red Bull Racing kende een redelijk wisselvallige vrijdag in Monaco. De Oostenrijkse renstal had problemen met de set-up dat zorgde voor frustratie bij Max Verstappen in de eerste vrije training. Teamadviseur Helmut Marko is van mening dat het daarna steeds beter ging.

Verstappen reageerde woedend tijdens de eerste vrije training. De leider in het wereldkampioenschap liet zijn team weten dat zijn auto flink stuiterde en dat hij zich niet helemaal op zijn gemak voelde in de auto. Zijn team liet weten dat het om iets ging wat niet meer kon worden aangepast tijdens de sessie. In de tweede vrije training zag het er iets beter uit en noteerde Verstappen de snelste tijd.

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde als een stekker toen bleek dat de set-up in de eerste vrije training niet naar wens was. De Oostenrijker zag dat het uiteindelijk wel beter ging, maar hij was wel zeer duidelijk in gesprek met de internationale media: "Het probleem was de afstelling die we hadden overgenomen uit de simulator. We waren hier op de woensdag nog heel erg blij mee, maar in de werkelijkheid pakte het niet goed uit. Nu gaan we wel de goede kant op. De set-up is nog niet helemaal optimaal, maar het ziet er best goed uit."