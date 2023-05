Marko kritisch op De Vries: "Hij staat onder druk want presteert ondermaats"

Nyck de Vries staat momenteel onder grote druk bij het team van AlphaTauri. De Nederlander blijft ver achter bij zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en hij heeft nog geen punt gescoord. Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook niet tevreden en geeft eerlijk toe dat hij meer verwacht van De Vries.

Enkele weken geleden gingen er geruchten rond over een mogelijke vroege exit van De Vries bij AlphaTauri. Marko ontkende dit en gaf in een eerder interview aan dat De Vries een spreekwoordelijke gele kaart had gekregen. Dat betekent dus dat De Vries in de aankomende Grands Prix moet gaan presteren om zijn team te overtuigen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft dan ook openlijk toe dat hij niet tevreden is met de resultaten van De Vries. In gesprek met Viaplay deelt Marko zijn mening: "Vanaf het begin was hij al vijf tienden langzamer dan Yuki en nu is dat nog steeds drie tienden per ronde. Jammer genoeg crashte hij ook nog eens in de afgelopen paar Grand Prix-weekenden. Als hij zich kan verbeteren, dan is er niets aan de hand."