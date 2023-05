De Vries geeft toe: "Ik heb teveel fouten gemaakt"

Nyck de Vries staat momenteel onder druk bij het team van AlphaTauri. De Nederlander heeft in de eerste vijf Grands Prix nog geen punt gescoord en maakte veel foutjes. Ook bij Red Bull was men kritisch en De Vries heeft deze woorden ook gehoord. De Nederlandse coureur begrijpt de kritiek en geeft toe dat hij te vaak de fout in ging.

De Vries had het lastig in de eerste aantal races van het seizoen. Zijn AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda is vooralsnog sneller en zijn crashes in Azerbeidzjan hielpen ook niet bepaald mee. Enkele weken geleden gingen er geruchten rond over een mogelijk vertrek van De Vries, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko ontkent dat. Marko stelt dat De Vries slechts een gele kaart heeft gekregen.

Geen shock

Dit weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma en De Vries kijkt daarnaar uit. In Monaco geeft de Nederlander bij de internationale media aan dat hij de kritiek begrijpt: "Voor mij is dit geen shock. Het is iets normaals, in deze industrie en bij Red Bull gaat het altijd zo. Ik denk echt dat er geen verschil zit tussen nu en aan het begin van het seizoen. Je moet altijd presteren en zo is het mijn hele loopbaan al. Als coureur vecht je altijd om te overleven en moet altijd leveren. Je moet mij geloven, maar ik denk echt niet dat er nu meer druk is dan anders."

Teveel fouten

De Vries weet zelf ook dat er snel verbetering zichtbaar moet worden. In Azerbeidzjan en Miami reed hij immers schade en hij is er eerlijk over: "Ik denk zeker dat ik teveel fouten heb gemaakt. Ik geeft dat gewoon toe. Ik denk ook dat de snelheid er op een aantal momenten echt was en dat geeft mij zelfvertrouwen. Ik heb het echter nog niet laten zien, maar ik denk dat de snelheid er dus echt wel was. Ik heb teveel fouten gemaakt om een resultaat te kunnen boeken. Dat hoort echter wel bij het leerproces en soms gaat het goed of juist niet. We zijn allemaal mensen en we maken allemaal fouten."