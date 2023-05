Wolff tempert verwachtingen over updates: "Het is geen wondermiddel"

Het team van Mercedes heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Duitse renstal kan het tempo van Red Bull Racing niet bijhouden en het zeropod-design werkt nog steeds niet zoals verwacht. Men komt dit weekend dan ook met een groot updatepakket, teambaas Toto Wolff tempert hier echter de verwachtingen over.

Mercedes wilde dit jaar terugslaan na een tegenvallend 2022. Opvallend genoeg verscheen de renstal dit seizoen weer aan de start met het fel bekritiseerde zeropod-design. Al tijdens het eerste raceweekend van het seizoen gaf Toto Wolff aan dat er iets moest veranderen en dat er werd gewerkt aan een groot aantal updates.

Eigenlijk was het de bedoeling om de updates te introduceren in Imola, maar die Grand Prix werd dus afgelast. Di weekend komt Mercedes met de updates, maar tempert teambaas Toto Wolff de verwachtingen in een persbericht: "We introduceren de eerste stap van onze nieuwe ontwikkelingsrichting. Het is geen wondermiddel, dat bestaat volgens mij niet in onze sport. We hopen dat de coureurs hierdoor een stabieler en voorspelbaarder platform krijgen. We kunnen hier dan op verder bouwen in de komende weken en maanden."