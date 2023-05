Officieel: Honda wordt motorleverancier van Aston Martin

Het hing al eventjes in de lucht, maar vandaag is het officieel bekend gemaakt. Vanaf 2026 gaat Honda weer krachtbronnen leveren in de Formule 1. De Japanners gaan vanaf dat jaar samenwerken met het team van Aston Martin. De Britse renstal werd al enige tijd gelinkt aan een samenwerking met Honda.

Honda stopte eind 2021 officieel als motorleverancier van Red Bull Racing en AlphaTauri. De Japanners werken achter de schermen nog wel samen met Red Bull, maar die samenwerking eindigt in 2025. Honda stond al op de lijst van 2026-motorleveranciers van de FIA. Aangezien er in dat jaar nieuwe motorregels gaan gelden, ziet Honda kansen om weer te gaan deelnemen aan de Formule 1.