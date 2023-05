Brown: McLaren heeft met Piastri 'een toekomstig wereldkampioen' in handen

Van de drie F1-rookies dit seizoen is Oscar Piastri dé uitblinker. De Australische jongeling laat al zien een goede snelheid in zijn mars te hebben, en weet niet al te veel grote fouten te maken. Teamgenoot Lando Norris riep al eerder dat hij harder door Piastri wordt gepusht dan dat zijn mede-coureur Daniel Ricciardo dat ooit heeft gedaan. McLaren-CEO Zak Brown denkt dat zijn renstal een toekomstig wereldkampioen in handen heeft.

Na vijf Grands Prix dit jaar tot nu toe verreden te hebben, verkeert Oscar Piastri op een veertiende plaats in het rijderskampioenschap. Zijn eerste punten heeft hij al binnen, en naar verwachting zullen daar nog een flink aantal goede resultaten bij komen. McLaren-CEO Zak Brown twijfelt er niet over dat Lando Norris het in zich heeft om wereldkampioen in de Formule 1 te worden, en denkt dat met de komst van Piastri het team twee ontzettend talentvolle coureurs tot haar beschikking heeft.

"Ja, je kunt wel zeggen dat we zeer onder de indruk van hem zijn. Hij heeft nog geen grote fouten gemaakt. Natuurlijk heeft hij wel hier en daar een verremming, maar dat is typerend voor iemand die de grenzen op aan het zoeken is. De vroege signalen laten ons zien dat we een toekomstig wereldkampioen in handen hebben. Nu moeten wij nog hard aan het werk om hem een snellere auto te geven."