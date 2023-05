Horner had interesse in Montoya: "Had veel meer moeten bereiken"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft in de afgelopen jaren al veel successen geboekt. De Britse teambaas werkte samen met een aantal coureurs van de buitencategorie, maar hij had ook graag met een aantal andere coureurs samengewerkt. Horner laat weten dat hij een paar opvallende namen door de vingers heeft laten glippen.

Horner is al sinds het prille begin in 2005 betrokken bij het team van Red Bull Racing. In al die jaren heeft Horner samengewerkt met veel topcoureurs en mocht hij de wereldtitels van Sebastian Vettel en Max Verstappen vieren. Horner zag ook veel andere coureurs waar hij graag mee samen had gewerkt en daar maakt hij helemaal geen geheim van.

Montoya

Horner geeft namelijk aan dat hij onder de indruk was van de rijkunsten van Juan Pablo Montoya. De Colombiaan debuteerde in 2001 op stormachtige wijze in de koningsklasse van de autosport en verliet de Formule 1 in 2006 op dezelfde manier. In de podcast Extraordinary Tales with Seb Coe legt Horner zijn interesse uit: "Ik denk dat Montoya onderpresteerde in de Formule 1. Ik denk echt dat hij een enorm getalenteerde coureur was die veel meer had moeten bereiken in zijn loopbaan."

Kristensen

Montoya is echter niet de enige grote naam waar Horner mee had willen samenwerken. Le Mans-legende Tom Kristensen was namelijk ook dicht bij een deal toen Horner nog de baas was van talententeam Arden: "Ik heb ooit een geweldige coureur laten testen voor mijn team Arden, ik dacht echt dat deze jongen een gemiste kans was. Het was ene Tom Kristensen, die heeft later nog enorme successen weten te boeken in de sportscars-klassen."